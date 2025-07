Presidente dos Emirados e premiê britânico discutem por telefone relações bilaterais e situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 30 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer. Durante a conversa, os dois líderes discutiram os desdobramentos no Oriente Médio e os esforços para enfrentar a crise humanitária na Faixa de Gaza. Ambos reafirmaram o compromisso de seus países com iniciativas que visem fortalecer a segurança e a estabilidade na região.

As duas partes destacaram a importância de avançar rumo a uma paz justa, duradoura e abrangente, baseada na solução de dois Estados como caminho para promover a estabilidade regional e construir um futuro melhor para os países e povos do Oriente Médio.

O xeique Mohamed reforçou a necessidade de um cessar-fogo urgente em Gaza e da garantia do fluxo contínuo de ajuda humanitária para aliviar o sofrimento da população local.

Durante a ligação, o presidente elogiou as declarações do premiê britânico sobre a intenção do Reino Unido de reconhecer o Estado da Palestina. Os dois líderes também abordaram a cooperação entre Emirados e Reino Unido em diversas áreas e discutiram formas de aprofundar os laços bilaterais em benefício mútuo. Reiteraram ainda o compromisso de fortalecer as relações históricas entre os dois países para promover a paz e a segurança em nível regional e internacional.