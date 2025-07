Banco Central dos Emirados mantém taxa básica em 4,40%

ABU DHABI, 30 de julho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) decidiu manter em 4,40% a taxa básica aplicável à Facilidade de Depósito Overnight (ODF, na sigla em inglês).

A decisão segue o anúncio do Federal Reserve dos Estados Unidos, feito nesta quarta-feira (30), de manter inalterada a taxa de juros sobre saldos de reservas (IORB, na sigla em inglês).

O CBUAE também optou por manter a taxa de juros para empréstimos de liquidez de curto prazo em 50 pontos-base acima da taxa básica, no caso de todas as linhas permanentes de crédito.

A taxa básica, atrelada à IORB do Fed, indica a orientação geral da política monetária dos Emirados e estabelece um piso efetivo para as taxas de juros do mercado interbancário overnight no país.