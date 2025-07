Comitê Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas lança sistema inteligente de encaminhamento de vítimas

ABU DHABI, 30 de julho de 2025 (WAM) — Em uma iniciativa inédita que reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos no combate ao tráfico de pessoas e na defesa dos direitos humanos, o Comitê Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas (NCCHT, na sigla em inglês) anunciou o lançamento de seu novo site oficial, além da implementação do primeiro Sistema Nacional Inteligente de Encaminhamento de Vítimas de Tráfico de Pessoas da região. A medida foi anunciada durante as celebrações pelo Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, marcado anualmente em 30 de julho.

O anúncio foi feito em cerimônia oficial na sede do Ministério da Justiça, em Abu Dhabi, com a presença do ministro da Justiça e presidente do Comitê, Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi. O evento contou ainda com a participação de integrantes do comitê, representantes de missões diplomáticas e altos funcionários do ministério.

Em seu discurso, o ministro destacou que o combate ao tráfico de pessoas é uma das prioridades nacionais dos Emirados, guiado por uma visão humanitária e pelo compromisso com convenções internacionais sobre o tema. Ele lembrou que, desde 2006, o país tem adotado medidas proativas, como a adesão ao Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças, além da promulgação de uma lei nacional contra esse crime e o desenvolvimento de uma estratégia abrangente de enfrentamento.

Durante o evento, Al Nuaimi anunciou também o lançamento do Plano de Ação Nacional contra o Tráfico de Pessoas 2025–2027, que adota uma abordagem integrada voltada à eliminação das causas estruturais do tráfico, à responsabilização dos autores e à garantia de que os criminosos não fiquem impunes, conforme as melhores práticas internacionais. A estratégia prioriza a proteção integral das vítimas, com foco em cuidado e reabilitação, e prevê ainda o fortalecimento da cooperação com organizações regionais, internacionais e da sociedade civil.

Como parte dessa abordagem centrada na vítima, o ministro apresentou o Sistema Nacional Inteligente de Encaminhamento de Vítimas — o primeiro do tipo na região, desenvolvido com apoio de inteligência artificial. O sistema integra os esforços de todas as entidades envolvidas e analisa dados para identificar de forma proativa possíveis casos de tráfico, aumentando a eficiência da resposta e acelerando os procedimentos.

A plataforma permite a criação de um perfil digital para cada vítima, desde o momento da identificação e do registro do caso. Automatiza a inserção de dados e direciona os órgãos competentes para ações de acolhimento, investigação ou trâmites judiciais. O sistema conta ainda com recursos de geolocalização precisa das vítimas e viabiliza o compartilhamento de informações em tempo real entre os envolvidos, garantindo coordenação imediata e documentação completa de todas as etapas do atendimento.

O lançamento da ferramenta está alinhado ao programa governamental “Zero Burocracia” dos Emirados, por meio de uma plataforma digital unificada que conecta mais de 11 entidades. A integração facilita os procedimentos de proteção e acelera o encaminhamento das vítimas, tornando o processo mais ágil e eficiente.