Presidente dos EAU recebe xeique Hamdan bin Mohammed

ABU DHABI, 31 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa.

Durante o encontro, os dois líderes conversaram de forma cordial. O xeique Hamdan expressou sua gratidão pela confiança nele depositada com sua promoção ao posto de general, conferida pelo presidente dos EAU.

Na reunião, também foram discutidos diversos assuntos relacionados aos temas nacionais e ao bem-estar da população.

O encontro, realizado no palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, contou com a presença do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos EAU; além de outros xeiques e altas autoridades do país.