Emirados Árabes Unidos abastecem 52,1% da demanda japonesa por petróleo bruto em junho

TÓQUIO, 31 de julho de 2025 (WAM) — As importações de petróleo bruto dos Emirados Árabes Unidos pelo Japão ultrapassaram 31 milhões de barris em junho de 2025, o que representa 52,1% do total importado no período, segundo dados oficiais japoneses.

As informações são da Agência de Recursos Naturais e Energia do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão. No total, o país importou 59,6 milhões de barris de petróleo bruto em junho, sendo 97,7% — ou 58,2 milhões de barris — provenientes de países árabes.