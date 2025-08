Setor de turismo de Ras Al Khaimah recebe número recorde de 654 mil visitantes no primeiro semestre de 2025

RAS AL KHAIMAH, 31 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade de Desenvolvimento do Turismo de Ras Al Khaimah (RAKTDA) registrou um desempenho recorde no primeiro semestre de 2025, com mais de 654 mil chegadas de visitantes, o que representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As receitas com turismo também cresceram 9% no período.

Raki Phillips, CEO da RAKTDA, afirmou que os resultados refletem a solidez da estratégia de turismo do emirado. “Com a ampliação da conectividade aérea, novos empreendimentos hoteleiros e um calendário robusto de experiências, estamos no caminho certo para receber mais de 3,5 milhões de visitantes por ano até 2030, gerando valor sustentável no longo prazo.”

Entre os principais destaques do primeiro semestre estão:

654 mil chegadas de visitantes — o maior número já registrado em um período de seis meses;

crescimento de 9% nas receitas com turismo na comparação anual;

aumento de 36% nas receitas com turismo de negócios (MICE) e casamentos;

forte crescimento em mercados com voos diretos: Romênia (+65%), Polônia (+56%), Uzbequistão (+47%) e Belarus (+30%);

recorde de chegadas semestrais da Índia (+25%), China (+9,2%), Rússia (+7%) e Reino Unido (+5%).

A RAKTDA também anunciou novos empreendimentos hoteleiros de destaque para apoiar o plano de dobrar o número de quartos até 2030. Entre eles estão o Fairmont Al Marjan Island (250 quartos), o Four Seasons Resort at Mina Al Arab (150 quartos), o Taj Wellington Mews Al Marjan Island (336 apartamentos) e o NH Collection Ras Al Khaimah (156 quartos). A inauguração do Rove Al Marjan Island contribuiu para diversificar ainda mais a oferta de hospitalidade no emirado.

O aeroporto de Ras Al Khaimah impulsionou a conectividade com novas rotas diretas a partir de Varsóvia, Katowice, Bucareste, Moscou, Tashkent e Praga. Estão em andamento planos para ampliar a capacidade do terminal e melhorar a experiência de chegada dos visitantes.

A RAKTDA também formalizou parcerias estratégicas para apoiar o crescimento do destino, incluindo acordos com a Fujairah Adventures para desenvolver roteiros interemirados e com agências de viagens online (OTAs) na China e na Arábia Saudita para impulsionar o turismo receptivo. No campo da inovação digital, foram assinados memorandos de entendimento com a Huawei e com a plataforma Web3 Open World para fomentar o turismo inteligente e o engajamento de visitantes com tecnologias baseadas em blockchain.

Entre os eventos promovidos, destacam-se a maior edição da Meia Maratona de Ras Al Khaimah, com mais de 10 mil participantes; a 7ª etapa do Tour dos EAU em Jebel Jais; a 4ª edição do Ras Al Khaimah Championship do DP World Tour; e a aventura de trilha HIGHLANDER. A estreia do desafio de ciclismo Jais Ride, com percurso de 25 km, reforçou ainda mais a posição do emirado como polo regional de turismo esportivo e de aventura ao ar livre.