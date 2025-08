Hamdan bin Mohammed visita exposição “Dubai Dates” e aprova subsídio de AED 1 milhão para participantes

DUBAI, 31 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, visitou a exposição “Dubai Dates”, organizada pelo Centro de Patrimônio Hamdan Bin Mohammed.

Durante a visita, o xeique Hamdan percorreu diversos estandes e autorizou um subsídio de 1 milhão de dirhams para os participantes da exposição, em reconhecimento ao empenho na preservação e promoção do rico patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos.

Acompanhado por Abdullah Hamdan bin Dalmook, diretor-executivo do Centro de Patrimônio Hamdan Bin Mohammed, e por diretores de departamentos da instituição, o xeique foi informado sobre os principais destaques do festival, incluindo áreas dedicadas à valorização da tamareira e seu significado cultural e social.

Em seguida, determinou a distribuição do valor do subsídio entre os participantes do festival.

O gesto generoso reflete o apoio contínuo do xeique Hamdan à missão do centro e seu compromisso com o fortalecimento de iniciativas voltadas à preservação do patrimônio emiradense e ao desenvolvimento da comunidade.

Ao agradecer o xeique Hamdan, Bin Dalmook afirmou que o apoio ao festival não é novidade, mas sim parte de uma tradição de liderança empenhada em fortalecer a identidade nacional e os valores culturais do país.

“A visita do xeique Hamdan bin Mohammed é uma grande honra para nós, e seu subsídio generoso serve como forte estímulo a todos os participantes e organizadores. As orientações de Hamdan funcionam como bússola para as atividades do nosso centro, definindo prioridades e abrindo novos caminhos para a inovação na preservação do patrimônio”, afirmou Bin Dalmook.

Ele acrescentou: “A tamareira está profundamente enraizada na cultura e na identidade do povo emiratense. A presença do xeique Hamdan entre nós demonstra claramente o compromisso da liderança com esse legado precioso e sua dedicação em transmiti-lo com dignidade e autenticidade às futuras gerações.”

“O Centro de Patrimônio Hamdan Bin Mohammed continuará desempenhando seu papel por meio de eventos como este, destacando a riqueza cultural de Dubai e dos Emirados, guiado pela visão de Sua Alteza e com o firme compromisso de preservar o passado enquanto se constrói o futuro”, concluiu.