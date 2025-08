Hamdan bin Mohammed acompanha demonstração de habilidades de recrutas do Serviço Nacional

DUBAI, 31 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, acompanhou uma série de demonstrações das habilidades da 22ª turma do Programa de Serviço Nacional, referente ao ciclo 2024–2025.

O evento foi realizado no centro de treinamento de Seih Hafeer, com a presença do major-general xeique Ahmed bin Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, além de oficiais superiores do Ministério da Defesa e familiares dos recrutas.

O xeique Hamdan elogiou a disciplina e o preparo dos recrutas, destacando que as habilidades militares adquiridas durante o programa os capacitam a defender a nação com lealdade e dedicação. Ele também reconheceu os esforços da liderança do Programa de Serviço Nacional na concretização da visão estratégica dos Emirados, por meio de treinamentos e qualificações de alto nível.

“A prontidão física e tática demonstrada hoje pelos recrutas do Programa de Serviço Nacional reflete o apoio e a orientação de Sua Alteza o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados e comandante supremo das Forças Armadas. Esse desempenho excepcional é reflexo da visão da nossa liderança, que busca dotar os cidadãos das capacidades necessárias para proteger as conquistas da nação, garantir sua segurança e contribuir com sua prosperidade contínua”, afirmou o xeique Hamdan.

“Formar quadros nacionais exige investimento estratégico em treinamentos que combinem conhecimento militar avançado, preparo físico e precisão tática. O que vimos hoje revela um alto grau de profissionalismo e comprova as competências adquiridas pelos recrutas, que agora estão plenamente aptos a exercer funções de defesa com excelência”, acrescentou.

As apresentações foram abertas com a execução do hino nacional dos Emirados e incluíram exercícios de combate avançado, manobras táticas, formações de infantaria, movimentações coordenadas em grupo e simulações de campo.

Os recrutas passaram por um treinamento abrangente, que integrou aulas teóricas, práticas, atividades físicas, artes marciais e instruções disciplinares — garantindo preparo completo para atuar com alta eficiência em situações operacionais e de campo.