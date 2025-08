Khaled bin Mohamed bin Zayed acompanha demonstrações da 22ª turma do Programa de Serviço Nacional dos Emirados

ABU DHABI, 31 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, acompanhou as demonstrações especializadas realizadas pela 22ª turma do Programa de Serviço Nacional dos Emirados Árabes Unidos, referente ao ciclo de treinamento 2024–2025. A atividade foi realizada no Centro de Treinamento de Sweihan, em Abu Dhabi.

A cerimônia teve início com a execução do hino nacional dos Emirados, seguida por exercícios táticos e de combate em campo. Os recrutas apresentaram habilidades operacionais avançadas adquiridas durante o período de serviço, demonstrando alto nível de preparo, disciplina e profissionalismo na execução de missões militares.

O xeique Khaled expressou orgulho com o desempenho da turma, elogiando o comprometimento, a disciplina exemplar e o forte senso de patriotismo dos jovens. Ele afirmou que os recrutas representam um pilar essencial na proteção da segurança nacional e na defesa das conquistas do país.

O príncipe herdeiro parabenizou os formandos pelo nível de prontidão operacional e pelo conhecimento militar demonstrado, desejando-lhes êxito no cumprimento do dever nacional com dedicação e integridade.

Khaled bin Mohamed destacou ainda o papel fundamental desempenhado pelo Programa de Serviço Nacional e da Reserva, que há 11 anos contribui para fortalecer o sentimento de pertencimento e lealdade entre os jovens emiradenses. Segundo ele, o programa tem sido decisivo para preservar os avanços do país e impulsionar o progresso sustentável dos Emirados sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, comandante supremo das Forças Armadas.

Durante o treinamento, os recrutas receberam formação básica e especializada em ciências militares teóricas e práticas, além de condicionamento físico, técnicas de combate e disciplina militar. A estrutura do programa assegura que os participantes atinjam altos níveis de preparo e prontidão operacional.

Na abertura do evento, o comandante do Centro de Treinamento de Sweihan afirmou, em discurso, que as demonstrações militares refletiram o mais alto grau de disciplina e preparo, evidenciando a capacidade dos jovens emiradenses de executar tarefas militares com determinação e elevado espírito de equipe.

Ele também ressaltou a importância do serviço nacional para fortalecer a prontidão das Forças Armadas e preparar os jovens com as habilidades necessárias para contribuir com o desenvolvimento do país, formando uma geração resiliente e preparada para os desafios do futuro.

Estiveram presentes na cerimônia o xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; o tenente-general engenheiro Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; o Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário; o major-general Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi, comandante-geral da Polícia de Abu Dhabi; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; além de oficiais superiores do Ministério da Defesa e familiares dos recrutas.