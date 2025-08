BRIDGE Roadshow chega a Xangai com os Emirados liderando debate global sobre o futuro da mídia

XANGAI, 1º de agosto de 2025 (WAM) — O BRIDGE Roadshow continua ganhando força e fez sua mais recente parada em Xangai, na China, reunindo líderes dos setores de mídia, tecnologia, negócios, finanças e políticas públicas para discutir o papel em transformação dos ecossistemas de informação e comunicação.

O evento representa um marco importante no caminho para a Cúpula BRIDGE 2025 — a maior plataforma global voltada à transformação da comunicação, que reunirá criadores de conteúdo cultural e criativo, lideranças e tomadores de decisão entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2025, em Abu Dhabi.

Após edições em Nova York, Londres e Osaka, Xangai tornou-se o mais novo centro de debates sobre como as dinâmicas da informação vêm moldando economias, governança, cultura e a confiança pública.

Durante o encontro, vozes influentes da Ásia e de outras regiões discutiram o papel crescente da região no cenário global da mídia e da cultura, além do impacto da inovação e da responsabilidade no setor de comunicação em rápida transformação.

Com protagonismo na indústria global de mídia e tecnologia, Xangai ofereceu o cenário ideal para os debates.

Estiveram presentes o xeique Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO) e do Conselho de Mídia dos Emirados; Muhannad Sulaiman Al Naqbi, cônsul-geral dos Emirados em Xangai; e Khalid Al Shehhi, vice-embaixador dos Emirados na China. O evento atraiu líderes da mídia, tecnologia e negócios para debater como inovação, tecnologia e influência cultural estão moldando a narrativa midiática global.

Um dos temas centrais em Xangai foi o papel da inovação na mídia e como plataformas e criadores chineses estão redefinindo o cenário global. Um painel moderado por John Darling, cofundador e CEO da Creative Capital Ventures, discutiu se as narrativas da China têm potencial para moldar o discurso internacional, com foco no uso da mídia como instrumento de soft power.

Participaram da discussão Joleen Liang, cofundadora e presidente da Squirrel AI Learning; Zengxin Li, vice-diretora-geral da Caixin Global; e Dennis Potgraven, diretor de estratégia da WPP Media China. Eles abordaram os desafios e oportunidades enfrentados por plataformas chinesas ao influenciar percepções locais e globais, destacando a redefinição da forma de contar histórias em um mundo hiperconectado.

Outro tema em destaque foi o potencial dos jogos eletrônicos como nova fronteira de influência cultural. Em palestra liderada por Fangda Wan, fundadora da Gam3Girl Ventures, foi discutido como a indústria chinesa de games, atualmente avaliada em quase US$ 50 bilhões, está integrando tecnologia e narrativa cultural. O painel destacou como os games oferecem novas formas de contar histórias ao combinar tradições locais com inovação tecnológica.

Para o xeique Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, a passagem do Roadshow por Xangai marca um momento definidor, ao evidenciar a vitalidade do ecossistema cultural e midiático chinês e seu impacto crescente nas narrativas globais.

Ele afirmou que os desafios da mídia global vão além das plataformas e ferramentas tecnológicas, envolvendo a necessidade de uma visão abrangente que reafirme o papel da mídia como agente humanista, civilizacional e vetor de desenvolvimento baseado no conhecimento.

O presidente destacou que as paradas do BRIDGE em Nova York, Londres, Osaka e agora Xangai demonstram o compromisso dos Emirados em promover uma perspectiva midiática global mais equilibrada e inclusiva — um esforço fundamentado na crença de que é possível construir pontes de diálogo e promover intercâmbio cultural significativo.

Segundo ele, os debates em Xangai ajudarão a enriquecer a programação da Cúpula BRIDGE 2025 em Abu Dhabi, que será uma plataforma para reunir líderes da mídia e construir alianças capazes de explorar o futuro da comunicação, fortalecendo seu papel como parceira do desenvolvimento, da inovação e do entendimento global.

Por sua vez, o diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados, Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, afirmou que o ecossistema midiático global passa por uma transformação sem precedentes e que a liderança da China nos setores de mídia e cultura desempenha papel central nesse processo.

“Combinando tradição e tecnologia de ponta, as plataformas chinesas estão ampliando as fronteiras do soft power e oferecendo novas perspectivas sobre como consumimos notícias e histórias no mundo. O BRIDGE é uma plataforma essencial para reunir líderes e inovadores de diversas partes do mundo, garantindo que as histórias que contamos sejam autênticas, inclusivas e impactantes”, declarou.

A série BRIDGE Roadshow busca fomentar um debate contínuo sobre o futuro da mídia. Cada etapa contribui para a iniciativa Connecting Conversations, que alimentará o conteúdo e as parcerias da Cúpula BRIDGE 2025.

Em Nova York, o foco foi o papel da inteligência artificial na construção da confiança na mídia. Em Londres, discutiu-se a diplomacia narrativa e a responsabilidade da mídia nas relações transfronteiriças. Em Osaka, a ênfase foi na inovação e no uso ético da IA generativa, com atenção à autenticidade cultural — tema que serviu de ponte para os debates mais aprofundados realizados em Xangai.

Com uma economia criativa em expansão, Xangai aprofundou as discussões sobre o equilíbrio entre avanço tecnológico e autenticidade cultural no setor de mídia.

O Roadshow segue ganhando tração, oferecendo novas perspectivas sobre a interseção entre mídia, tecnologia e cultura em um mundo em constante transformação.

A Cúpula BRIDGE 2025 será um espaço para reunir criadores de conteúdo, artistas, influenciadores, agências, governos, investidores e empresas. Ao unir quem sabe engajar com quem tem poder de transformação, a cúpula buscará fomentar colaborações com propósito, capazes de moldar percepções públicas e influenciar comportamentos em escala global.

O encontro será o ponto de convergência entre liderança de pensamento e inovação empresarial — fornecendo espaço e ferramentas para que uma nova geração de comunicadores globais desenvolva soluções que transcendam o entretenimento e gerem impacto concreto e duradouro.

As inscrições para a BRIDGE Summit 2025 já estão abertas em www.worldmediabridge.com.