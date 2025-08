Emirados e Jordânia lideram operação de lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza com apoio de França, Alemanha, Itália e Espanha

ABU DHABI, 1º de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, conversou por telefone com Ayman Safadi, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Jordânia. Os dois diplomatas discutiram os desdobramentos da situação humanitária na Faixa de Gaza e formas de intensificar a coordenação conjunta nos esforços de assistência.

Durante a ligação, o xeique Abdullah elogiou as iniciativas humanitárias promovidas pela Jordânia em apoio ao povo palestino e destacou a estreita cooperação bilateral entre os dois países nesse campo vital.

Ele afirmou que, sob orientação do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país segue liderando iniciativas globais para oferecer apoio humanitário urgente por vias terrestre, aérea e marítima à população palestina da Faixa de Gaza, que enfrenta condições extremas.

O ministro ressaltou ainda a 59ª operação de lançamento aéreo de ajuda humanitária, liderada pelos Emirados e pela Jordânia, com a participação de sete aeronaves da França, Alemanha, Itália e Espanha. A ação integra a Operação Chivalrous Knight 3, que tem como objetivo entregar alimentos e suprimentos emergenciais às áreas mais afetadas do território.

Segundo ele, essa operação representa um modelo eficaz de cooperação internacional na resposta humanitária e reflete o firme compromisso com o princípio da solidariedade entre as nações. O xeique Abdullah reiterou que os Emirados mantêm-se entre os principais países apoiadores do povo palestino, tanto por meio da ajuda direta quanto por ações políticas e diplomáticas constantes.

Ele também destacou o compromisso contínuo dos Emirados com essa abordagem humanitária, em coordenação com parceiros regionais e internacionais, para apoiar os civis em Gaza e aliviar seu sofrimento. Os esforços refletem os princípios sólidos adotados pelo país no fornecimento de assistência emergencial e apoio a nações em crise — especialmente ao povo palestino.