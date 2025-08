Mohammed bin Rashid viaja de trem de passageiros da Etihad Rail entre Dubai e Fujairah antes do início das operações comerciais em 2026

DUBAI, 2 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, acompanhou o andamento das obras da Etihad Rail e embarcou em uma viagem de trem de passageiros entre os emirados de Dubai e Fujairah.

A visita reforça o compromisso pessoal do xeique em supervisionar projetos estratégicos de infraestrutura que atendam todas as regiões do país e estejam alinhados com os objetivos nacionais de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos para os próximos anos.

A viagem marca um marco histórico e representa uma nova etapa no desenvolvimento da rede ferroviária nacional, cuja operação comercial com passageiros está prevista para começar em 2026.

Durante o trajeto, o xeique Mohammed bin Rashid destacou a importância do projeto da Etihad Rail como uma das iniciativas de infraestrutura mais relevantes do país, com impacto econômico, social e estratégico.

"A Etihad Rail é uma artéria vital para a economia, que apoia a trajetória dos Emirados rumo ao futuro. É um pilar essencial na construção de uma rede de transporte integrada, que fortalece nossa posição como hub logístico e facilita o deslocamento de pessoas e mercadorias", afirmou.

Segundo ele, o projeto reflete o espírito da União, apoia as aspirações nacionais e promove a sustentabilidade, a conectividade e a qualidade de vida em todos os emirados. O xeique agradeceu aos profissionais envolvidos, classificando o trabalho como motivo de orgulho e contribuição decisiva para a construção de um sistema de transporte avançado e sustentável.

Durante a visita, a equipe da Etihad Rail apresentou os avanços e marcos alcançados no projeto. Os representantes da empresa classificaram a presença de Mohammed bin Rashid como um momento histórico que inspira o compromisso contínuo com a excelência na entrega da rede ferroviária nacional.

A viagem simboliza a visão dos Emirados para um futuro conectado e sustentável, reforçando os investimentos em infraestrutura que integra os emirados, fortalece os laços sociais e melhora o acesso entre os principais destinos do país. O trem de passageiros pretende impulsionar a mobilidade cotidiana, dinamizar comunidades e estimular o turismo e o desenvolvimento social.

O xeique Mohammed bin Rashid foi recebido por uma delegação da Etihad Rail, liderada por Saeed AlAhbabi, diretor de Suporte Corporativo, e outros executivos seniores da empresa.

Comentando a visita, o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente da Etihad Rail, afirmou:

“Tivemos a honra de receber Sua Alteza a bordo desta viagem de trem entre Dubai e Fujairah. Isso exemplifica o comprometimento da liderança visionária dos Emirados em apoiar projetos que impulsionam o progresso nacional. Ele tem sido parte fundamental dessa trajetória, desde o anúncio do programa ‘Projetos dos 50’, em 2021, até a inauguração da malha ferroviária de carga em 2023. Hoje, estamos às vésperas de uma nova era para o transporte no país.”

As estações de passageiros em Dubai e Fujairah serão importantes centros operacionais da malha ferroviária nacional, cuja gestão e operação são responsabilidade da Etihad Rail. O projeto oferece um meio de transporte seguro, moderno e sustentável, reforçando a conectividade regional. A experiência dos passageiros será integrada, com padrões elevados de conforto, confiabilidade e excelência operacional. A iniciativa posiciona os Emirados como referência em inovação ferroviária e mobilidade sustentável na região.

O projeto ferroviário de passageiros, considerado um dos pilares da rede nacional, está entre as iniciativas de transporte mais ambiciosas da região. Ele representa uma visão unificada de mobilidade integrada e logística, em consonância com as estratégias nacionais de transporte dos Emirados.

A rede conectará 11 cidades e regiões, de Al Sila a Fujairah, ligando centros urbanos e comunidades em todos os emirados. O projeto reflete o compromisso com a união nacional, a conectividade e a sustentabilidade, e está alinhado à meta de emissões líquidas zero até 2050. As operações de passageiros e carga da Etihad Rail estão transformando a forma como pessoas e mercadorias circulam pelo país, estabelecendo novos padrões de segurança, eficiência e respeito ao meio ambiente.

A Etihad Rail segue avançando com os preparativos para a fase de passageiros, com foco em eficiência, qualidade e prontidão operacional. Os trens operarão a até 200 km/h e, na primeira etapa, haverá estações em Abu Dhabi, Dubai, Sharjah e Fujairah. Esses pontos estratégicos reduzirão os tempos de viagem, ampliarão o acesso e fortalecerão os vínculos sociais e econômicos entre comunidades, promovendo mais qualidade de vida em todo o país. Cada trem poderá transportar até 400 passageiros, e a expectativa é atingir 36,5 milhões de passageiros por ano até 2030.