Emirados realizam 60ª entrega aérea de ajuda pela operação Pássaros da Bondade

GAZA, 2 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos seguem com seus esforços humanitários em apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza. O país realizou a 60ª entrega aérea de ajuda emergencial como parte da operação Pássaros da Bondade, integrada à missão Chivalrous Knight 3.

A operação foi conduzida em cooperação com a Jordânia e contou com a participação da França, Alemanha e Itália.

As missões aéreas têm como objetivo levar ajuda crítica a áreas inacessíveis por terra, devido às condições em campo. Cada lançamento inclui alimentos e suprimentos humanitários de emergência.

Com esta operação, o volume total de ajuda entregue por via aérea ultrapassa 3.807 toneladas, compostas por alimentos e materiais de socorro destinados a regiões palestinas mais gravemente afetadas.

Além disso, os Emirados enviaram 22 caminhões com medicamentos e suprimentos médicos, em coordenação com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para apoiar o setor de saúde e suprir as necessidades básicas dos hospitais em funcionamento na Faixa de Gaza.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmam, com essas iniciativas, seu compromisso inabalável com os princípios humanitários e sua postura constante de solidariedade com nações irmãs em tempos de crise.