Emirados vencem provas individual e por equipes no Mundial de Enduro Equestre para Cavalos Jovens de 2025, na França

PARIS, 2 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos conquistaram mais um feito no hipismo ao vencer as provas individual e por equipes no Campeonato Mundial de Enduro Equestre para Cavalos Jovens de 2025, em Jullianges, na França, em um percurso de 120 quilômetros.

Organizado sob a supervisão da Federação Equestre Internacional (FEI), o torneio reuniu cavaleiros de elite de diversos países, em competições individuais e por equipes.

Os representantes dos Emirados mantiveram a hegemonia na modalidade, garantindo a sétima vitória individual e a segunda conquista por equipes na história do país na competição. O resultado reforça a sequência de bons desempenhos, após a conquista das duas medalhas de ouro no mundial realizado no ano passado, na Itália.