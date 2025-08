Abdulla Al Hamed visita centro de pesquisa e desenvolvimento da Huawei em Xangai

XANGAI, China, 3 de agosto de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos e do Conselho de Mídia dos Emirados, visitou o centro de pesquisa e desenvolvimento da Huawei em Xangai, como parte da agenda preparatória para a Cúpula BRIDGE 2025 — maior plataforma internacional voltada à transformação da comunicação global, que reunirá criadores de conteúdo, líderes e tomadores de decisão das áreas de mídia, cultura e economia criativa. O evento será realizado em Abu Dhabi, de 8 a 10 de dezembro de 2025.

Acompanhado por Jamal Mohammed Al Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados, Al Hamed reforçou o compromisso do país em explorar oportunidades que moldem o futuro da comunicação, combinando tecnologias avançadas com uma visão centrada no ser humano.

A comitiva foi recebida por executivos da Huawei, incluindo Lv Yang Ming, presidente do Departamento de Produtos de Mídia da Huawei Cloud; Lu Zhen Yu, especialista em serviços de mídia da Huawei Cloud; Wharton Huang, vice-presidente da divisão de Governo e Empresas da Huawei Cloud nos Emirados; e Lewis Tan, chefe de Estratégia e Marketing da Huawei Cloud nos Emirados.

Durante a visita, os representantes dos Emirados participaram de reuniões com a liderança da empresa chinesa para discutir cooperação nas áreas de mídia, soluções baseadas em inteligência artificial e suas aplicações em transmissão digital, big data e serviços 5G. Al Hamed destacou a importância de estabelecer pontes de cooperação entre as instituições de mídia dos Emirados e desenvolvedores internacionais, com o objetivo de criar soluções inteligentes que valorizem a língua árabe, promovam o intercâmbio de conhecimento e ampliem colaborações em áreas como radiodifusão digital, educação inteligente e plataformas interativas.

O itinerário incluiu uma visita ao Centro de P&D do Lago Lianqiu, onde a Huawei apresenta suas inovações mais recentes voltadas à mídia e à educação tecnológica.

Al Hamed afirmou que a Cúpula BRIDGE funcionará como incubadora estratégica para parcerias responsáveis e como um laboratório aberto à criação de novos modelos de cooperação e investimentos conjuntos que moldem o futuro da comunicação, não apenas como profissão, mas como vetor de inovação e instrumento eficaz para o desenvolvimento sustentável.

A visita a Xangai integra o cronograma preparatório para a BRIDGE 2025, que pretende reunir, em Abu Dhabi, líderes de mídia e tecnologia, formadores de opinião cultural e econômica, e autoridades decisórias em um espaço voltado à construção de um futuro mais equilibrado, inovador e centrado nas pessoas para o setor da comunicação.