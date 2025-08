Emirados Árabes Unidos realizam 61ª entrega aérea de ajuda à Faixa de Gaza sob a operação 'Pássaros da Bondade'

GAZA, 3 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos seguem com sua missão humanitária de apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza.

Oo país realizou a 61ª entrega aérea de suprimentos de emergência como parte da operação Pássaros da Bondade, integrada à Chivalrous Knight 3.

A ação foi coordenada com a Jordânia e contou com a participação da França, Alemanha, Bélgica e Itália.

As entregas por via aérea têm como objetivo levar ajuda humanitária essencial a áreas de difícil acesso por terra devido às condições de conflito em campo. O carregamento inclui alimentos e suprimentos emergenciais.

Com o novo lançamento, o volume total de ajuda humanitária enviada por via aérea supera 3.818 toneladas de mantimentos e itens de socorro, destinados a comunidades mais afetadas e vulneráveis dentro da Faixa de Gaza.

Além disso, os Emirados facilitaram a entrada de 20 caminhões carregados com ajuda alimentar no território palestino, como parte do esforço contínuo para aliviar o sofrimento da população e atender às suas necessidades básicas.

As iniciativas reafirmam o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com os princípios humanitários e sua postura consistente de solidariedade com nações irmãs em tempos de crise e emergência.