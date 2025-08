Theyab bin Mohamed bin Zayed envia mensagem a Mohammed bin Rashid após viagem pela Etihad Rail

ABU DHABI, 3 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Heróis da Pátria, e presidente da Etihad Rail, enviou uma mensagem ao xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, após a visita dele à ferrovia Etihad Rail, em uma jornada que percorreu o trajeto entre os emirados de Dubai e Fujairah.

A visita reforça o compromisso do xeique Mohammed bin Rashid em acompanhar pessoalmente projetos estratégicos de infraestrutura que atendam todas as regiões do país, assegurando que estejam alinhados com os objetivos nacionais de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos para a próxima fase.

A seguir, a íntegra da mensagem do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan:

"Uma mensagem ao meu pai, Sua Alteza xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que Deus o proteja.

Que a paz e as bênçãos estejam com Vossa Alteza.

Guardamos em altíssima estima a presença e as conquistas de Vossa Alteza, com orgulho no olhar e profundo respeito no coração. Embora as palavras sejam insuficientes diante de sua grandeza, permita-me, como seu filho devotado, compartilhar alguns sentimentos sinceros — sempre com amor, sempre com gratidão.

Sua Alteza,

A cada dia aprendemos com sua dedicação inabalável ao progresso da nossa nação. Sua busca incansável pela excelência continua a nos inspirar, encorajando-nos a mirar mais alto e avançar com novas ambições.

Sua Alteza,

Por meio de sua liderança visionária, os Emirados tornaram-se um modelo de excelência e símbolo de esperança no cenário global. Com sua sabedoria e orientação, nossa nação continua a se elevar. Nessa jornada, avançamos juntos, lado a lado, unidos em propósito e espírito, sob sua orientação e a liderança de Sua Alteza o Presidente dos Emirados, que Deus os proteja.

Sua Alteza,

Sentimo-nos tomados de orgulho com a presença de Vossa Alteza a bordo do trem da Etihad Rail — um momento que elevou o meu espírito e o das equipes que trabalharam incansavelmente neste projeto nacional. Sua confiança tem sido nossa motivação, e seu incentivo, nossa inspiração. Com esse mesmo orgulho, seguimos em frente, guiados pelas ambições que compartilhamos por nossa querida pátria, os Emirados Árabes Unidos.

Sua Alteza,

À medida que os Emirados avançam com os olhos voltados para o progresso e a realização, oramos para que Vossa Alteza permaneça, se Deus quiser, como fonte duradoura de inspiração, força e orgulho. Que sua liderança continue a iluminar nosso caminho e que nossa nação seja sempre abençoada com paz, prosperidade e glória.

Com devoção e gratidão,

Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan."