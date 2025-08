União Geral das Mulheres dá continuidade à iniciativa “Suqia, Fátima bint Mubarak”

ABU DHABI, 4 de agosto de 2025 (WAM) – A União Geral das Mulheres (UGM), sob a orientação de xeica Fátima bint Mubarak, Mãe da Nação, presidente da UGM, presidente do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família, dá continuidade à iniciativa “Suqia, Fátima bint Mubarak”, voltada à promoção da solidariedade comunitária, especialmente durante o verão.

Lançada em 2016, em parceria com instituições públicas e privadas, a iniciativa oferece apoio humanitário a trabalhadores ao ar livre expostos ao calor extremo. A ação inclui a distribuição de água, sucos, tâmaras e equipamentos de proteção, como sombrinhas, para reduzir os efeitos do estresse térmico nas horas de maior calor.

Realizada ao longo de julho, agosto e setembro, a campanha tem como foco milhares de trabalhadores em Abu Dhabi, em consonância com o contínuo empenho da xeica Fátima em apoiar a classe trabalhadora e reconhecer sua contribuição para a comunidade.

Neste ano, a iniciativa foi ampliada tanto em alcance geográfico quanto em escopo, com a criação de novos pontos de distribuição e a introdução de serviços adicionais em coordenação com instituições nacionais. A expansão está alinhada à visão humanitária da xeica Fátima, baseada na valorização, compaixão e no fortalecimento da imagem dos Emirados Árabes Unidos como símbolo de generosidade e tolerância.

Noura Al Suwaidi, secretária-geral da UGM, descreveu a campanha como um modelo de serviço humanitário promovido pela xeica Fátima. Segundo ela, a ação reflete os valores centrais dos Emirados, como a solidariedade e a compaixão, além de reafirmar o compromisso da União com iniciativas sustentáveis de apoio comunitário, especialmente nos meses mais desafiadores do verão.

Al Suwaidi reiterou o compromisso da UGM em expandir a iniciativa em colaboração com seus parceiros, reforçando a reputação global dos Emirados Árabes Unidos como centro de alcance humanitário.