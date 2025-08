Sultan bin Ahmed testemunha acordo entre Conselho Judicial e Universidade de Sharjah

SHARJAH, 4 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah, presidente do Conselho Judicial e reitor da Universidade de Sharjah (UOS), acompanhou a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Conselho Judicial e a UOS.

O acordo faz parte dos esforços para fortalecer a cooperação institucional e integrar os papéis das instituições educacionais e judiciais no emirado de Sharjah. A parceria visa estabelecer uma colaboração avançada no ensino acadêmico, na formação judicial, no intercâmbio de conhecimentos científicos e intelectuais, além de apoiar iniciativas de pesquisa voltadas ao desenvolvimento de currículos e programas educacionais e de capacitação.

A assinatura ocorreu na sede da universidade, com a presença do xeique Faisal bin Ali Al Mualla, secretário-geral do Conselho Judicial, e do professor doutor Issam Al-Din Ibrahim Ajami, reitor da UOS.

Entre os termos do acordo está a criação de um Centro de Ciências Jurídicas e Judiciais, voltado à realização de pesquisas científicas e estudos legais e judiciais. O centro também facilitará o acesso a diversas fontes de informação, como publicações e pesquisas acadêmicas, para apoiar os objetivos do Conselho Judicial, além de estudar a possibilidade de criação de uma cátedra dedicada aos estudos jurídicos e judiciais.

O memorando prevê ainda o lançamento de programas acadêmicos conjuntos, como um mestrado em Estudos Judiciais e um programa de formação de especialistas jurídicos na Faculdade de Direito. Estão incluídas iniciativas de treinamento prático para estudantes universitários, bem como o fornecimento de suporte acadêmico e técnico aos funcionários do Conselho Judicial, por meio de oficinas e cursos de capacitação especializados.

O acordo também contempla a criação de um programa conjunto de desenvolvimento de liderança nas áreas jurídica e judicial, a realização de conferências e fóruns científicos especializados e o intercâmbio de experiências institucionais e visitas técnicas entre as duas instituições.

A iniciativa demonstra o compromisso de ambas as partes em unir esforços para desenvolver competências jurídicas e judiciais no emirado de Sharjah, além de criar um ambiente acadêmico propício à formação prática. O acordo representa um avanço significativo na colaboração contínua entre a UOS e o Conselho Judicial.

Espera-se que a parceria contribua para o fortalecimento da infraestrutura de conhecimento e formação, reforçando o vínculo entre os aspectos acadêmico e prático, em consonância com a visão de Sharjah de construir um sistema de justiça de excelência, baseado em conhecimento, competência e transparência.