Isaac del Toro e Juan Ayuso fazem dobradinha no Circuito de Getxo

MADRI, 4 de agosto de 2025 (WAM) – Com um ataque solo de 16,5 km, Isaac del Toro, da equipe UAE Team Emirates-XRG, conquistou sua oitava vitória na temporada, durante o Circuito de Getxo. O mexicano disparou na última subida do Alto de Pike e manteve a vantagem até a chegada em Getxo, levando a equipe a 69 vitórias em 2025.

Logo atrás, seu companheiro de equipe Juan Ayuso controlou o grupo perseguidor e arrancou no sprint para garantir o segundo lugar, consolidando mais uma dobradinha memorável para a equipe dos Emirados.

A vitória de Del Toro veio no fim de uma sequência de duas corridas de um dia no País Basco. No sábado, ele terminou em quinto lugar na Clásica San Sebastián, vencida por Jan Christen, também da UAE Team Emirates-XRG, que ficou em segundo. Aos 21 anos, Del Toro soube aproveitar a chance e fez seu ataque valer.

Desde o início da prova, a equipe dos Emirados manteve o controle do pelotão. Enquanto um grupo de dez ciclistas buscava escapar, nomes como Marcos Freire, Domen Novak e Jay Vine trabalharam para conter a diferença, preparando o terreno para o ataque decisivo.

Na base do Alto de Pike (2 km com inclinação média de 9,6%), Ayuso impôs ritmo forte e desestabilizou os rivais. Com a escalada aberta por ele, Del Toro atacou com 16,5 km para o fim, abrindo rapidamente 10 segundos de vantagem no topo.

Na descida, Ayuso marcou a perseguição de Alex Aranburu (Cofidis), até que Héctor Álvarez (Lidl-Trek) e Toms Skujiņš se juntaram à dupla na parte plana da etapa. Nos 10 km finais, a diferença se manteve em torno dos 20 segundos até a chegada em Getxo.

Resultados do Circuito de Getxo 2025: