Maior edição da feira de caça e equitação de Abu Dhabi começa em 30 de agosto

ABU DHABI, 4 de agosto de 2025 (WAM) – O Grupo ADNEC anunciou que os preparativos estão em andamento para sediar a 22ª edição da Exposição Internacional de Caça e Equitação de Abu Dhabi (ADIHEX, na sigla em inglês), que será a maior e mais abrangente de sua história.

O evento ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro de 2025, no Centro ADNEC de Abu Dhabi, sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra e presidente do Clube de Falconeiros dos Emirados.

Organizada pelo Grupo ADNEC em parceria com o Clube de Falconeiros dos Emirados, a ADIHEX é uma plataforma de destaque dedicada a celebrar as tradições de caça e equitação profundamente enraizadas nos Emirados Árabes Unidos. Trata-se do maior evento do tipo no Oriente Médio e Norte da África, representando mais de duas décadas de patrimônio cultural e história autêntica.

Após o sucesso da edição de 2024, que atraiu mais de 350 mil visitantes e reuniu mais de 1.700 empresas e marcas, a nova edição deve registrar crescimento recorde em todos os indicadores de desempenho.

Majid Ali Al Mansouri, secretário-geral do Clube de Falconeiros dos Emirados, afirmou: “A ADIHEX tornou-se a principal plataforma dos Emirados Árabes Unidos para celebrar e preservar o patrimônio cultural emiradense e árabe. Graças ao apoio contínuo da nossa liderança, este evento significativo não apenas preserva tradições preciosas, mas também garante que sejam transmitidas às futuras gerações.”

Al Mansouri acrescentou que a edição de 2025 reforçará ainda mais o status de Abu Dhabi como referência nos campos da caça, equitação e falcoaria, servindo de ponte entre o legado do passado e as aspirações do futuro.

A autoridade expressou profunda gratidão à liderança dos Emirados Árabes Unidos pelo apoio contínuo a iniciativas voltadas à preservação da falcoaria e do patrimônio nacional, além da promoção da cooperação cultural entre os povos. Segundo ele, essa abordagem reflete o legado duradouro do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, cujo amor e orgulho por esse patrimônio seguem vivos no coração do povo emiradense.

Humaid Matar Al Dhaheri, diretor-geral e CEO do Grupo ADNEC, declarou: “O Grupo ADNEC segue com os preparativos para oferecer uma edição excepcional da ADIHEX, em colaboração com o Clube de Falconeiros dos Emirados e todos os parceiros estratégicos dos setores público e privado. Nosso objetivo é garantir o sucesso do evento e apresentá-lo de forma condizente com sua reputação e posição internacional nesses setores vitais.”

Al Dhaheri destacou que esta edição trará diversas novidades, incluindo, pela primeira vez, leilões de falcões em múltiplas fases antes e durante o evento. O primeiro leilão ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto, no ADNEC Abu Dhabi.

Ele informou ainda que a equipe realizou amplas turnês promocionais em grandes eventos regionais e internacionais do setor nos últimos meses, com o objetivo de atrair empresas líderes e reforçar o status global da feira.

O executivo também ressaltou o papel relevante da ADIHEX no apoio às indústrias nacionais ligadas à caça e equitação, além de fomentar o artesanato local e as pequenas e médias empresas, ao abrir novos mercados regionais e internacionais.

A exposição é uma plataforma fundamental para estabelecer parcerias e explorar oportunidades de cooperação entre empresas locais e globais, além de apresentar as mais recentes tecnologias e equipamentos voltados para os setores de caça e equitação.