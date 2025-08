Onze países confirmam participação em competição regional de hipismo das Olimpíadas Especiais em Al Ain

CAIRO, 4 de agosto de 2025 (WAM) – As Olimpíadas Especiais Internacional – Oriente Médio e Norte da África (MENA) anunciaram a participação de atletas com deficiência intelectual, representando 11 países, na Competição Regional de Hipismo das Olimpíadas Especiais MENA, que será realizada na região de Al Ain entre os dias 24 e 28 de agosto de 2025.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a organização confirmou a presença de atletas dos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Marrocos, Iraque, Tunísia, Bahrein e Irã.

O evento é organizado pelas Olimpíadas Especiais dos Emirados, em parceria com a entidade regional MENA, sob o patrocínio do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi. Conta ainda com o apoio do Comando-Geral da Polícia de Abu Dhabi, parceiro anfitrião, e da Federação Emiradense de Hipismo e Corridas, como parceira institucional.

O engenheiro Ayman Abdel Wahab, presidente regional das Olimpíadas Especiais MENA, afirmou que esta edição inaugural representa um marco importante e um avanço qualitativo, considerando a relevância do hipismo como uma das modalidades mais emblemáticas de esporte inclusivo para atletas de alto rendimento com deficiência intelectual, reunindo representantes de 11 programas nacionais.