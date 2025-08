Emirados lançam diálogo global com jovens para debater futuro do desenvolvimento sustentável após 2030

NOVA YORK, 5 de agosto de 2025 (WAM) – Durante a participação da delegação dos Emirados Árabes Unidos no Fórum das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2025, organizado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, a Secretaria-Geral do Comitê Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promoveu uma sessão voltada à juventude com o tema “Vozes para 2045: jovens moldando o futuro”.

Realizada na Missão Permanente dos Emirados Árabes Unidos junto às Nações Unidas, a sessão reuniu jovens líderes e agentes de transformação global, incluindo integrantes do Grupo Principal da Assembleia Geral da ONU para Crianças e Jovens.

O encontro incentivou os participantes a imaginar o mundo após 2030 e os capacitou a contribuir para o futuro do desenvolvimento sustentável. O debate girou em torno das aspirações da juventude e de propostas para os Objetivos Estendidos de Desenvolvimento Sustentável (XDGs 2045), uma visão global para o crescimento inclusivo apresentada pela Secretaria do Comitê Nacional durante a Cúpula Mundial de Governos de 2023.

A plataforma permitiu que jovens agentes de mudança compartilhassem experiências, se conectassem com seus pares e trocassem ideias para um futuro mais inclusivo e resiliente.

Abdullah Nasser Lootah, secretário-assistente de Assuntos do Gabinete para Competitividade e Intercâmbio de Experiências e presidente do Comitê Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, declarou: “Os Emirados acreditam firmemente que os jovens não são apenas beneficiários dos caminhos do desenvolvimento, mas parceiros essenciais para moldá-los e liderá-los rumo ao futuro”.

Ele destacou que a sessão reflete essa filosofia ao oferecer à juventude uma plataforma transparente e eficaz para expressar suas visões e desafios.

Lootah acrescentou: “A construção da agenda de desenvolvimento sustentável pós-2030 exige diálogo aberto, participação coletiva e ideias ousadas que acompanhem as transformações globais. Não basta ouvir os jovens como vozes inspiradoras; é preciso considerar suas visões como insumos essenciais na formulação de políticas e na definição de prioridades”.

Quarenta integrantes do Grupo Principal da ONU para Crianças e Jovens contribuíram com perspectivas diversas sobre a visão ambiciosa dos XDGs 2045. As discussões foram estruturadas em torno de três temas centrais – empatia, paixão e ação –, ressaltando o papel da juventude na construção de um futuro melhor.

Os participantes responderam a três perguntas-chave por meio de uma pesquisa online, oferecendo reflexões sobre suas motivações, as transformações que desejam promover, os desafios que enfrentam e as soluções propostas para ampliar a contribuição dos jovens ao desenvolvimento sustentável.

As respostas destacaram prioridades como o empoderamento juvenil e sua participação ativa no desenvolvimento de políticas e estratégias, o fortalecimento da cooperação internacional e da inovação, o acesso universal à educação e à saúde de qualidade, e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais para as futuras gerações.

A sessão reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com os esforços globais para alcançar os ODS e com a valorização da juventude como parceira-chave na construção de um mundo mais sustentável e inclusivo até 2045.

O Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (HLPF) é a principal plataforma da ONU para os temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Desde sua criação, em 2012, o fórum desempenha papel central no monitoramento do progresso dos países na implementação da Agenda 2030.

As delegações participantes realizam balanços sobre os avanços obtidos em relação aos ODS, com revisões aprofundadas de cinco metas prioritárias: ODS 3 – assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades; ODS 5 – alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; ODS 8 – promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos; ODS 14 – conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos; e ODS 17 – fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.