Programa de verão da Cidade da Mídia de Sharjah estimula criatividade de crianças e adolescentes

SHARJAH, 5 de agosto de 2025 (WAM) – A Cidade da Mídia de Sharjah (Shams) concluiu com êxito a primeira semana da segunda edição de seu programa de verão, que contou com a participação de mais de 70 crianças e adolescentes, de 6 a 16 anos, em um ambiente vibrante e interativo.

As atividades refletem a proposta de Shams de oferecer uma experiência integrada de aprendizado e entretenimento, voltada ao desenvolvimento intelectual e criativo dos participantes, em um ambiente seguro e estimulante.

O programa se destacou pela diversidade e equilíbrio, com oficinas especializadas cuidadosamente planejadas para atender aos interesses das crianças e às suas necessidades futuras. Entre elas, destacaram-se as atividades de teatro e interpretação, voltadas ao fortalecimento da autoconfiança e ao desenvolvimento da expressão oral. Também houve uma oficina de produção de podcast, que introduziu o universo do áudio e da mídia digital de forma lúdica e acessível.

Os jovens ainda participaram de oficinas básicas de desenho, que ajudaram a aprimorar habilidades artísticas e visuais, além de atividades manuais que incentivaram a criatividade, o trabalho em equipe e o pensamento livre.

A programação incluiu ainda uma oficina inspiradora intitulada “O Pequeno Influenciador”, na qual as crianças aprenderam os princípios da criação de conteúdo e da influência positiva nas redes sociais, em linha com o compromisso de Shams de aproximar os jovens do universo digital de forma consciente e construtiva.

As atividades da primeira semana não se limitaram aos aspectos educacionais. Também foram promovidas ações recreativas como jogos de raciocínio, esportes e atividades de reciclagem, que reforçaram valores de sustentabilidade e consciência ambiental entre os participantes.

Todas as atividades foram conduzidas por treinadores especializados e voluntários qualificados, garantindo uma experiência segura e enriquecedora para as crianças.