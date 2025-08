Atleta dos Emirados conquista prata no Mundial de Jet Ski na Hungria

GYŐRZÁMOLY (Hungria), 5 de agosto de 2025 (WAM) – O jovem piloto emiradense Ali Al Ali conquistou a medalha de prata na segunda-feira (04/08) no Campeonato Mundial de Jet Ski, categoria Ski Júnior 3.3, realizado na cidade de Győrzámoloy, na Hungria.

Aos 13 anos, Ali somou 64 pontos ao longo de três rodadas altamente competitivas, ficando atrás apenas do estoniano Ander Hubert Lauri, que ficou com o primeiro lugar. O húngaro Lajos Komonyi terminou em terceiro, enquanto o francês Maxime Arthebise ficou com a quarta colocação.

Ali Al Ali expressou orgulho por ter erguido a bandeira dos Emirados Árabes Unidos em uma competição internacional e agradeceu à Federação de Esportes Náuticos dos Emirados pelo apoio e incentivo aos jovens talentos.

O campeonato realizado na Hungria é uma das etapas oficiais do calendário da Associação Internacional de Esportes Náuticos com Jet Ski (IJSBA, na sigla em inglês) e tem como objetivo desenvolver atletas da base para futuras competições globais, incluindo as finais mundiais anuais nos Estados Unidos.