Vice-premiê da Moldávia visita Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi

ABU DHABI, 5 de agosto de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da República da Moldávia, Mihai Popșoi, visitou a Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, acompanhado por sua delegação oficial.

Durante a visita, o grupo foi conduzido pelo diretor-geral do Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed, Yousef Al-Obaidli, em um tour pelos salões internos e corredores externos do monumento.

A comitiva foi apresentada à mensagem cultural da mesquita, baseada na convivência, na tolerância e na abertura ao diálogo, princípios inspirados no legado e nos valores do Pai Fundador. Também conheceram o papel do Centro da Mesquita na promoção da cultura islâmica e no fortalecimento da comunicação intercultural em escala global.

Os visitantes receberam informações sobre a história do local, os elementos arquitetônicos e as obras de arte islâmicas que decoram cada canto da mesquita. Foram apresentados ainda às coleções exclusivas do espaço, que representam o melhor da civilização islâmica, onde estilos arquitetônicos e artísticos diversos se encontram em harmonia para compor um projeto que simboliza a beleza da unidade cultural.

Ao final da visita, o representante moldavo recebeu um exemplar do livro Sheikh Zayed Grand Mosque: A Light of Peace, publicação que destaca o estilo arquitetônico singular da mesquita e convida o leitor a uma jornada visual por suas formas e grandeza estética, com imagens premiadas do concurso fotográfico Spaces of Light.