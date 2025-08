Presidente do Conselho de Mídia dos Emirados se reúne com líderes da comunicação em Xangai para ampliar cooperação com a China

XANGAI, 5 de agosto de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos e do Conselho de Mídia dos Emirados, realizou uma visita de alto nível a Xangai, onde se reuniu com líderes dos grupos Shanghai United Media Group (SUMG) e Shanghai Media Group (SMG).

Os encontros ocorreram durante a etapa em Xangai do BRIDGE Roadshow, uma série de eventos preparatórios para a Cúpula BRIDGE 2025 – maior plataforma internacional dedicada à transformação da comunicação global, que reunirá criadores de conteúdo, líderes e tomadores de decisão de 8 a 10 de dezembro, em Abu Dhabi.

Recebido por Fang Shizhong, presidente do SMG, e outros dirigentes do grupo, incluindo o diretor de Pesquisa e Tecnologia e o chefe de Plataformas Digitais, Al Hamed e a delegação do BRIDGE visitaram as instalações do grupo, incluindo estúdios de criação de conteúdo, redações, unidades de checagem de fatos e laboratórios avançados de plataformas digitais.

Durante a visita, Al Hamed destacou o papel estratégico da China como porta de entrada para públicos globais e ecossistemas de inovação. Ressaltou que a colaboração com os grupos chineses reforça a visão estratégica dos Emirados de se consolidar como centro global de mídia. Ao apontar as forças conjuntas em tecnologias de comunicação, jornalismo baseado em evidências e plataformas digitais, defendeu a cocriação de conteúdo com impacto para a Ásia Ocidental, a China e outros mercados.

Ele afirmou ainda que a relação entre Emirados e China constitui um modelo de cooperação baseado no respeito mútuo e em uma visão compartilhada de progresso. Acrescentou que essa parceria conta com o apoio da liderança do país, que vê na construção de pontes de colaboração entre setores uma prioridade estratégica.

“Esta visita a Xangai e às suas principais instituições de mídia integra o BRIDGE Roadshow, iniciativa voltada a fortalecer a colaboração com grandes grupos de comunicação chineses, ativar parcerias que promovam o intercâmbio de conhecimento e aproveitar capacidades compartilhadas em produção de conteúdo, desenvolvimento de plataformas digitais e integração de ferramentas de inteligência artificial”, afirmou Al Hamed.

Ele concluiu dizendo que os Emirados Árabes Unidos veem a mídia com propósito como um instrumento essencial para promover consciência social, tolerância e abertura, além de um parceiro fundamental para o desenvolvimento sustentável. “É a partir dessa perspectiva que buscamos firmar parcerias estratégicas com organizações de mídia em todo o mundo, para cocriar conteúdos responsáveis, inovadores e alinhados às transformações digitais em curso.”

Fang Shizhong destacou a força duradoura da cooperação cultural e midiática entre China e Emirados e defendeu o aprofundamento desses laços por meio da inovação compartilhada e do diálogo contínuo. Segundo ele, o SMG pretende ampliar suas colaborações internacionais em meio à transformação do setor, impulsionada por novas tecnologias e pela convergência de plataformas.

No dia seguinte, a delegação do BRIDGE visitou a sede do SUMG, onde foi recebida pelo presidente do grupo, Li Yun, que apresentou a estrutura da empresa estatal gerida pelo Comitê Municipal de Xangai. Desde 2013, o grupo oferece soluções digitais avançadas para empresas de jornalismo impressas.

A visita ao SUMG está alinhada aos objetivos do BRIDGE Roadshow de expandir parcerias internacionais na área de comunicação antes da realização da Cúpula BRIDGE 2025. A agenda reforça o compromisso dos Emirados com a inovação, a criação de conteúdo responsável e a integração de tecnologias inteligentes nos sistemas de mídia.