Conselho Executivo de Sharjah aprova criação do Conselho Judicial da Polícia

SHARJAH, 5 de agosto de 2025 (WAM) – O Conselho Executivo de Sharjah (SEC, na sigla em inglês), presidido pelo xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do conselho, aprovou a criação do Conselho Judicial da Polícia no emirado, que será presidido pelo general de brigada Omar Ahmed Sultan Bu Alzoud.

A reunião contou também com a presença do xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do SEC.

Durante o encontro, foram discutidos diversos temas relacionados ao monitoramento do desempenho de departamentos e órgãos locais, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados à comunidade em diferentes setores.

O Conselho emitiu a decisão de formar o Conselho Judicial da Polícia de Sharjah com a seguinte composição: além do presidente, general de brigada Omar Ahmed Sultan Bu Alzoud, farão parte os generais de brigada Faisal Ibrahim Al Sheikh Nassar, Dr. Muqarrab Khalifa Abdullah Al Muqarrab, Amer Amin Mohammed Al Harmoudi, Abdulrahman Mohammed bin Ashour, Humaid Abdullah Al Musharrakh, o tenente-coronel Obaid Obaid Al Kindi e o capitão Saeed Obaid Mohammed Al Naqbi.

Também foi aprovado o organograma geral dos Arquivos de Sharjah, em apoio às funções e atribuições do departamento, em conformidade com seu mandato institucional. A medida faz parte do processo contínuo de desenvolvimento dos marcos organizacionais e de governança em entidades públicas do emirado. O Conselho solicitou ainda à sua Secretaria-Geral que conclua os trâmites legislativos necessários à implementação da medida.

Na mesma sessão, o Conselho analisou o relatório anual de 2024 da Fundação do Nobre Alcorão e da Sunnah de Sharjah, que destacou as principais realizações da instituição ao longo do último ano. O documento apresentou os programas e atividades em curso, alinhados à missão da fundação de fortalecer o papel das mesquitas e aprimorar as habilidades dos memorizadores do Alcorão no emirado.

O relatório indicou que o número de instrutores de Alcorão chegou a 1.179, entre homens e mulheres, atuando em 1.465 círculos de estudo que atendem 32.636 alunos. Além disso, há 24 círculos “Iqraa”, com 249 participantes dedicados à obtenção da sanad conectada (cadeia de transmissão) ao profeta Maomé, que a paz esteja com ele. O documento também destacou iniciativas conjuntas com instituições governamentais, educacionais, acadêmicas e correcionais nas cidades e regiões de Sharjah.

O Conselho Executivo expressou agradecimento e apreço à Fundação do Nobre Alcorão e da Sunnah pelos esforços dedicados ao serviço do Alcorão Sagrado e à promoção dos valores islâmicos. A instituição foi elogiada por seu papel em difundir os ensinamentos do Alcorão e da Sunnah na sociedade por meio de programas de impacto e iniciativas de destaque.