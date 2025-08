Gargash recebe embaixador da Ucrânia em fim de missão

ABU DHABI, 5 de agosto de 2025 (WAM) – O assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Anwar Gargash, recebeu o embaixador da Ucrânia nos Emirados, Dmytro Senik, por ocasião do encerramento de sua missão no país.

Durante o encontro, Gargash destacou a solidez das relações bilaterais entre Emirados Árabes Unidos e Ucrânia, além do compromisso mútuo de fortalecer a cooperação em diversas áreas, em benefício dos interesses comuns e da prosperidade dos dois povos.

O assessor diplomático elogiou o trabalho do embaixador ao longo de seu mandato e lhe desejou êxito em seus futuros compromissos profissionais.