ONU alerta para risco crescente de fome extrema na Faixa de Gaza

NOVA YORK, 6 de agosto de 2025 (WAM) – O Conselho de Segurança das Nações Unidas discutiu os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio, com ênfase especial na situação humanitária cada vez mais grave na Faixa de Gaza.

Durante coletiva de imprensa realizada durante a reunião, Miroslav Jenča, secretário-geral assistente da ONU para Europa, Ásia Central e Américas no Departamento de Assuntos Políticos, destacou as condições difíceis e perigosas enfrentadas pelos moradores de Gaza. Ele também mencionou os esforços para levar ajuda alimentar vital a diferentes áreas do território.

Nesse contexto, Jenča alertou para os avisos emitidos por agências parceiras da ONU que atuam na região, que apontam para uma escassez severa de alimentos e uma ameaça direta à sobrevivência da população.

Em comunicado relacionado, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) confirmou que os moradores da Faixa de Gaza enfrentam dificuldades extremas para sobreviver, diante do aumento constante de sinais de fome e insegurança alimentar em todo o território.

O documento afirma que a quantidade atual de alimentos que entra em Gaza está muito aquém das necessidades mínimas da população. O texto também aponta que há obstáculos significativos impedindo os órgãos da ONU e seus parceiros humanitários de entregar quantidades adequadas de ajuda e distribuí-las entre os civis.