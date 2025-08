Jovens representam metade da força de trabalho nos Emirados, diz ministro

DUBAI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – O ministro de Recursos Humanos e Emiratização e ministro interino da Educação Superior e Pesquisa Científica dos Emirados Árabes Unidos, Abdulrahman Al Awar, destacou que o empoderamento da juventude é um dos pilares centrais para a construção de um futuro próspero e sustentável no país.

Segundo o ministro, os jovens representam metade da força de trabalho nos Emirados, cuja economia registrou crescimento de 12% no número de trabalhadores e aumento de 17% no total de empresas.

Al Awar também ressaltou que, desde o lançamento do programa Nafis, a participação de cidadãos emiradenses na força de trabalho aumentou 325% nos últimos três anos — um avanço que, segundo ele, reforça o papel dos jovens no estímulo ao crescimento econômico, à inovação e à coesão social. Tudo isso, afirmou, está sendo possível graças ao desenvolvimento de capacidades e ao investimento contínuo na qualificação da juventude.

As declarações foram feitas durante a participação do ministro à frente de uma delegação do Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE, na sigla em inglês) na sessão “Crescimento Inclusivo, Geração de Empregos e Empoderamento da Juventude”, realizada no âmbito da Reunião de Ministros do Trabalho e Emprego do G20, na cidade de George, na África do Sul.

Al Awar destacou o compromisso dos Emirados em alinhar os resultados da educação às necessidades em constante evolução do mercado de trabalho. Esse alinhamento, segundo ele, está sendo alcançado com expansão dos investimentos no ensino técnico e profissional (TVET), especialmente em setores prioritários ligados à economia do futuro — como inteligência artificial, serviços digitais, saúde, educação, negócios e indústria.

O ministro também citou diversas iniciativas nacionais que contribuem para essa direção estratégica, entre elas a Agenda Nacional da Juventude 2031, o Programa Industrialista e o próprio Nafis.

Al Awar mencionou ainda os esforços do país para estimular o empreendedorismo e fortalecer a preparação digital, por meio da criação de um fundo exclusivo para o Conselho Emiradense de Empreendedorismo e do lançamento da iniciativa “5.000 Talentos Digitais”, voltada a capacitar jovens para liderar a nova era econômica baseada em tecnologia, inovação e sustentabilidade.

Durante o encontro do G20, o ministro também participou da sessão “Igualdade de Gênero no Mercado de Trabalho”, na qual reafirmou o compromisso dos Emirados com a equidade e a justiça nas relações profissionais. Ele observou que a legislação do país proíbe todas as formas de discriminação de gênero no ambiente de trabalho, inclusive em promoções, treinamentos e outras oportunidades, além de proteger contra a violência de gênero.

Atualmente, as mulheres representam 66% da força de trabalho em órgãos governamentais nos Emirados, sendo que mais de 30% ocupam cargos de liderança. No setor privado, a participação feminina cresceu 21%, e 46% das mulheres que atuam na iniciativa privada estão empregadas em funções qualificadas, informou o ministro.

Al Awar observou que esse progresso se reflete nos indicadores internacionais. Os Emirados ocupam o primeiro lugar no Oriente Médio e Norte da África no Índice de Desigualdade de Gênero do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e alcançaram 82,5 pontos em 100 no relatório Women, Business and the Law 2024, do Banco Mundial.

O G20 foi fundado em 1999 e reúne as principais economias do mundo, responsáveis por 85% do PIB global, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial. O grupo atua como uma plataforma estratégica para a formulação de políticas globais e a promoção da estabilidade e do desenvolvimento econômico internacional.