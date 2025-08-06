Líderes dos Emirados enviam condolências ao rei saudita pela morte da mãe da princesa Jawaher bint Musaed

ABU DHABI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, guardião das Duas Mesquitas Sagradas, pela morte da mãe da princesa Jawaher bint Musaed bin Saud bin Abdulaziz Al Saud.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao rei saudita.