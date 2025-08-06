Emirados Árabes Unidos participam dos Jogos Mundiais de Chengdu com atletas no jiu-jítsu, muay thai e triatlo

CHENGDU (China), 6 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participarão da 12ª edição dos Jogos Mundiais, que será realizada de 7 a 17 de agosto em Chengdu, na China. A delegação nacional é composta por oito atletas — homens e mulheres — que competirão em três modalidades: jiu-jítsu, muay thai e triatlo.

A equipe nacional de jiu-jítsu conta com seis atletas: Mohammed Al Suwaidi (69 kg), Mahdi Al Awlaki (77 kg), Saeed Al Kubaisi (85 kg), Asma Al Hosani (52 kg), Shamsa Al Amri (57 kg) e Shamma Al Kalbani (63 kg). Maryam Al Shamsi representará os Emirados no triatlo, enquanto Mohammed Touizi será o representante do país no muay thai.

O Departamento Técnico e de Assuntos Esportivos do Comitê Olímpico Nacional realizou recentemente uma reunião virtual com as federações esportivas participantes para revisar os preparativos finais para a competição, que contará com mais de 5 mil atletas de 118 países disputando 34 modalidades.

Os Jogos Mundiais são um evento multiesportivo realizado a cada quatro anos, organizado pela Associação Internacional dos Jogos Mundiais (IWGA, na sigla em inglês), entidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. A IWGA reúne 40 federações esportivas internacionais.

Desde a estreia nos Jogos em 2009, na oitava edição realizada em Taiwan — quando Mohamed Shehab conquistou a medalha de bronze no sinuca —, os Emirados somam um total de 12 medalhas no evento. O atleta Faisal Al Ketbi, integrante da equipe de jiu-jítsu, conquistou uma medalha de ouro e uma de prata na 10ª edição, realizada em 2017, na Polônia. Na mesma edição, a equipe de esportes aéreos do país também garantiu uma medalha de bronze na categoria mista de paraquedismo.

A melhor campanha dos Emirados ocorreu na edição anterior, realizada em 2022, em Birmingham, nos Estados Unidos, quando a delegação conquistou oito medalhas: duas de ouro, uma de prata e cinco de bronze. Os pódios vieram nas modalidades de jiu-jítsu, muay thai e paraquedismo de queda livre.

Com o desempenho em Birmingham, os Emirados subiram dez posições no quadro histórico de medalhas dos Jogos Mundiais, alcançando o 56º lugar entre os 101 países participantes. A Itália manteve-se na liderança geral com 490 medalhas, apesar de ter terminado a edição de 2022 na quarta colocação, com 49 medalhas conquistadas.