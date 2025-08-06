Dubai Aerospace Enterprise registra receita de US$ 843,6 milhões no primeiro semestre

DUBAI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – A Dubai Aerospace Enterprise (DAE) registrou receita de US$ 843,6 milhões no primeiro semestre de 2025, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor foi de US$ 679,2 milhões.

O lucro antes de impostos cresceu 228%, chegando a US$ 506,8 milhões, ante US$ 154,3 milhões nos primeiros seis meses de 2024. O resultado foi impulsionado por melhorias nos indicadores de rentabilidade e pela recente aquisição da Nordic Aviation Capital (NAC).

A margem antes de impostos da companhia atingiu 25,7%, e o retorno sobre o patrimônio líquido subiu para 13,3%.

O fluxo de caixa operacional no primeiro semestre foi de US$ 659 milhões. O total de ativos da empresa chegou a quase US$ 16 bilhões ao fim de junho de 2025, frente a cerca de US$ 13 bilhões no encerramento de dezembro de 2024. O crescimento foi impulsionado pela aquisição da NAC, concluída em maio, no valor de US$ 2 bilhões.

Com a transação, a DAE expandiu seu portfólio de aeronaves para aproximadamente 750 unidades, incluindo frota própria, gerenciada e comprometida – o que representa um crescimento de quase 50%.

Durante o período, a empresa adquiriu 236 aeronaves e vendeu 35.

O CEO da DAE, Firoz Tarapore, afirmou: “Já integramos completamente as funções da linha de frente e estamos no caminho certo para concluir a integração de todos os sistemas e funções administrativas e operacionais até o fim deste trimestre.”