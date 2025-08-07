ADNOC Distribution registra lucro líquido de US$ 358 milhões no 1º semestre, alta de 12%

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) — A ADNOC Distribution anunciou lucro líquido de US$ 358 milhões no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) também registrou alta de 10%, alcançando o recorde semestral de US$ 566 milhões.

A empresa atingiu volume recorde de combustíveis no período, com 7,62 bilhões de litros vendidos — crescimento de 5,6% na comparação anual.

Segundo Bader Saeed Al Lamki, CEO da companhia, os resultados refletem “a bem-sucedida execução da estratégia de crescimento 2024-2028, baseada em excelência operacional e inovação centrada no cliente”.

Al Lamki acrescentou que o crescimento contínuo do EBITDA e do lucro líquido demonstra a capacidade da companhia de ampliar sua escala, gerar valor e consolidar sua liderança nos setores de mobilidade e varejo de conveniência.

“Ao investir em tecnologias avançadas, otimizar a eficiência operacional e manter o compromisso com a qualidade, estamos bem posicionados para garantir crescimento sustentável e retorno de longo prazo aos acionistas”, disse.

A área de varejo não ligada a combustíveis da ADNOC Distribution continua impulsionando o crescimento da empresa, com aumento de 14,9% no lucro bruto desse segmento e alta de 10,4% nas transações no primeiro semestre de 2025, na comparação anual. O desempenho superior do varejo não relacionado a combustíveis, em relação ao segmento tradicional de combustíveis, reforça o foco estratégico da companhia em diversificar suas fontes de receita e atender à crescente demanda por serviços de conveniência.

O programa de fidelidade ADNOC Rewards, considerado o principal do setor de combustíveis e conveniência nos Emirados Árabes Unidos, registrou crescimento de 19,5% em um ano e alcançou quase 2,5 milhões de usuários.

Expansão regional e novos mercados

A rede de postos da empresa chegou a quase 940 unidades no primeiro semestre, com a inauguração de 47 novos pontos, sendo a maioria na Arábia Saudita. A estratégia de expansão se apoia no modelo “Dealer Owned-Company Operated” (DOCO), mais leve em capital e voltado ao crescimento sustentável. O número de postos sauditas dobrou em um ano, passando de 69 para 140.

Com esse desempenho, a previsão de novas inaugurações até o fim de 2025 foi ampliada para entre 60 e 70 postos, sendo entre 50 e 60 localizados na Arábia Saudita.

Em maio, a ADNOC Distribution lançou a linha de lubrificantes Voyager no Egito, com meta de alcançar 3.000 pontos de venda no país até o fim de 2026.

Mobilidade elétrica e transformação digital

A rede de recarga elétrica E2GO atingiu 300 pontos de carregamento rápido e super-rápido nos Emirados Árabes Unidos. A meta é chegar a 100 novos pontos ainda em 2025 e ultrapassar 500 até 2028.

A empresa também implementou a ferramenta de inteligência artificial MEERAi, voltada à assessoria estratégica da diretoria executiva, que fornece dados em tempo real para decisões mais ágeis e fundamentadas.

Com uma razão dívida líquida/EBITDA de 0,80x no fim do semestre, a empresa reafirmou seu compromisso com a política de dividendos. A expectativa é distribuir US$ 700 milhões anuais, o que equivale a 20,57 fils por ação ou no mínimo 75% do lucro líquido, o que for maior, até 2028.

Para o primeiro semestre, está prevista a distribuição de US$ 350 milhões em dividendos, sujeita à aprovação do conselho, com pagamento estimado para outubro. Com base no preço da ação de AED 3,70 em 6 de agosto de 2025, o rendimento anual estimado é de cerca de 6%.