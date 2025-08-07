Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente da Costa do Marfim pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem parabenizando o presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, pela comemoração do Dia da Independência do país africano.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens similares ao presidente Ouattara e ao primeiro-ministro, Robert Beugré Mambé.