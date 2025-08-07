Embaixador dos Emirados se reúne com secretária-geral da Associação dos Estados do Caribe para fortalecer parceria

PORT OF SPAIN, 7 de agosto de 2025 (WAM) — O embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Cuba, Hazza Al Kaabi, reuniu-se com Noemí Espinoza Madrid, nova secretária-geral da Associação dos Estados do Caribe (ACS), na sede da organização, em Port of Spain, capital de Trinidad e Tobago.

O encontro reafirmou o compromisso dos Emirados com o fortalecimento das relações com os países caribenhos e com a ampliação da cooperação em áreas como desenvolvimento sustentável e intercâmbio cultural.

Durante a reunião, Al Kaabi destacou as relações consolidadas entre os Emirados e a ACS, em especial desde que o país obteve o status de observador da entidade, em março de 2017 — marco que reflete o compromisso emiradense com as prioridades de desenvolvimento da região.

O embaixador também ressaltou a convergência de objetivos entre as duas partes, sobretudo na preservação dos ecossistemas marinhos, no estímulo ao turismo sustentável, na construção de resiliência climática e na promoção da sustentabilidade ambiental.

A reunião reforçou o papel dos Emirados como parceiro estratégico da ACS. Al Kaabi e a secretária-geral abordaram iniciativas conjuntas, programas de intercâmbio e investimentos em energia limpa, com destaque para o Fundo Emirados-Caribe de Energia Renovável, lançado em 2017.