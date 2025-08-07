Príncipe herdeiro de Ajman discute cooperação com embaixador da Eslováquia

AJMAN, 7 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu Pavol Panis, embaixador da Eslováquia nos Emirados Árabes Unidos, que realizou uma visita de cortesia por ocasião do início de sua missão diplomática no país.

O príncipe herdeiro deu as boas-vindas ao diplomata e desejou sucesso em seu novo cargo, expressando esperança de que sua gestão contribua para o fortalecimento dos laços bilaterais entre os Emirados e a Eslováquia.

Durante o encontro, foram discutidas formas de ampliar a cooperação em diversos setores, com foco em promover os interesses comuns entre os dois países amigos.

O embaixador Panis e a delegação que o acompanhava agradeceram ao príncipe herdeiro de Ajman pela calorosa recepção e hospitalidade, elogiando o desenvolvimento contínuo do emirado em diferentes áreas.

A reunião contou com a presença de diversas autoridades locais.