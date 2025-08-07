RAKEZ e Rana Group lançarão polo industrial inteligente em Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 7 de agosto de 2025 (WAM) – A Zona Econômica de Ras Al Khaimah (RAKEZ, na sigla em inglês) firmou uma parceria estratégica com o grupo indiano de construção Rana Group para estabelecer o Erisha Smart Manufacturing Hub, uma iniciativa inovadora voltada à transformação dos setores industrial e de sustentabilidade na região.

O projeto abrirá caminho para a expansão das operações da subsidiária de veículos elétricos do grupo, a Erisha E Mobility, no Oriente Médio e na África, além de consolidar sua atuação na Índia.

O Erisha Smart Manufacturing Hub será um complexo de última geração com área total de cerca de 1,4 milhão de metros quadrados, dos quais aproximadamente 2,3 milhões de metros quadrados serão destinados à construção. O polo apoiará mais de 150 indústrias, com foco em tecnologias avançadas como produção de veículos elétricos e movidos a hidrogênio, energia renovável, aeronaves de decolagem e pouso vertical elétrico (eVTOL) e fabricação de semicondutores.

O empreendimento buscará integrar, de forma sustentável e tecnológica, áreas industriais, residenciais e comerciais. O complexo abrigará hospitais, faculdades de medicina, centros comerciais, hipermercados, armazéns, escritórios, centros comunitários, bancos e instituições financeiras.

O CEO do grupo RAKEZ, Ramy Jallad, afirmou: “Ras Al Khaimah consolida-se como base fértil para a inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável. Com infraestrutura robusta, localização estratégica e ambiente de negócios dinâmico, o emirado está preparado para apoiar iniciativas visionárias como o Erisha Smart Manufacturing Hub. Esse projeto impulsionará a diversificação econômica, criará milhares de empregos e reforçará a liderança do emirado em energia limpa e manufatura avançada.”

O presidente e diretor-executivo da Erisha E Mobility, Dr. Darshan Rana, declarou: “Estamos entusiasmados com esta parceria com a RAKEZ para tornar o projeto realidade. Este polo será protagonista na revolução da energia verde, contribuindo de forma decisiva para as metas de emissões líquidas zero dos Emirados e para a construção de um futuro autossustentável. Nosso objetivo é estabelecer novos padrões de industrialização sustentável, promovendo inovação e apoiando a transição global para soluções energéticas limpas.”

A parceria reflete o compromisso conjunto com a sustentabilidade, a inovação e o crescimento econômico. Com infraestrutura de classe mundial e foco no sucesso empresarial, a RAKEZ oferece a base ideal para a expansão global da Erisha E Mobility, posicionando o polo como catalisador do progresso nos Emirados e além.