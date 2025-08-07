Presidente dos Emirados Árabes Unidos chega à Rússia para visita oficial

MOSCOU, 7 de agosto de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Moscou, capital da Rússia, para uma visita oficial.

Ao entrar no espaço aéreo russo, o avião do presidente recebeu escolta de aeronaves militares.

Após o pouso no Aeroporto Vnúkovo, o presidente foi recebido com honras oficiais. Os hinos nacionais dos dois países foram executados, e uma guarda de honra foi formada. Mohamed bin Zayed saudou as autoridades russas presentes na recepção.

O presidente está acompanhado por uma delegação que inclui o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Departamento de Assuntos Especiais da Corte Presidencial; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor do presidente para Assuntos de Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; e Mohammed Ahmed Al Jaber, embaixador dos Emirados na Rússia, além de outras autoridades.