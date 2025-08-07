Christen, da Emirates-XRG, termina em quarto em etapa marcada por acidente no Tour de Pologne

MADRI/VARSÓVIA, 7 de agosto de 2025 (WAM) – A tarde de quarta-feira teve bons resultados para a equipe UAE Team Emirates-XRG. Sebastián Molano conquistou o terceiro lugar na segunda etapa da Volta a Burgos, enquanto Jan Christen terminou em quarto na terceira etapa do Tour de Pologne — marcada por um acidente de grandes proporções nos últimos 20 km.

Devido à necessidade de liberar o caminho para ambulâncias, a etapa foi brevemente neutralizada, e as diferenças de tempo não foram computadas para a classificação geral. Assim, apenas a vitória na etapa esteve em disputa, na antiga cidade mineira de Wałbrzych.

Christen chegou a se destacar no trecho final e entrou na disputa pela vitória. No entanto, o jovem suíço acabou ultrapassado por ciclistas que conseguiram retornar ao pelotão após a neutralização. Nos quilômetros decisivos, o grupo principal, que havia sido reduzido a cerca de 20 competidores, voltou ao seu tamanho original, tornando a chegada ainda mais acirrada.

A vitória do dia ficou com Ben Turner, da Ineos Grenadiers. Com o abandono de Mathias Vacek, da Lidl-Trek, Christen subiu para a terceira posição na classificação geral do Tour de Pologne.

Na Volta a Burgos, Molano mostrou força no sprint final e garantiu o terceiro lugar na segunda etapa, disputada em Buniel. Voltada aos velocistas, a prova se confirmou como uma oportunidade para os especialistas em chegada rápida.