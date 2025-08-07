Ajman registra transações imobiliárias de US$ 885 milhões em julho

AJMAN, 7 de agosto de 2025 (WAM) – O Departamento de Terras e Regulamentação Imobiliária de Ajman informou que o mercado imobiliário do emirado registrou 1.920 transações em julho, com um valor total de AED 3,25 bilhões, cerca de US$ 885 milhões. Trata-se de um crescimento expressivo de mais de 62,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Ahmad Khalfan Al Shamsi, diretor-geral interino do departamento, afirmou que o volume de negociações alcançou AED 1,95 bilhão (US$ 531 milhões) em um total de 1.593 transações comerciais, sendo que a região de Al Helio 1 registrou o maior valor individual, com AED 56 milhões (US$ 15,2 milhões). Ele destacou que o setor imobiliário de Ajman atravessa uma fase positiva, com números excepcionais que refletem o aumento na demanda por diferentes tipos de propriedades.

O departamento também registrou 178 contratos de hipoteca no período, totalizando mais de AED 432 milhões (US$ 118 milhões). A hipoteca de maior valor foi de AED 110 milhões (US$ 30 milhões), localizada na área industrial 2.