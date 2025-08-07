Mansour bin Zayed se reúne com embaixador da Ucrânia em fim de missão

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (7/8) o embaixador da Ucrânia no país, Dmytro Senik, em seu gabinete no palácio Qasr Al Watan, por ocasião do encerramento de sua missão diplomática no país.

Durante o encontro, as duas partes analisaram as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Ucrânia, além de discutirem formas de ampliar a cooperação em diversos setores.

O xeique Mansour elogiou os esforços do embaixador Senik durante seu mandato e desejou sucesso em seus futuros empreendimentos.