Fundação Social de Empoderamento implementa projeto para apoiar jovens órfãos em Sharjah

SHARJAH, 8 de agosto de 2025 (WAM) – A Fundação Social de Empoderamento (SSEF, na sigla em inglês) implementou uma série de oficinas como parte do seu projeto juvenil pioneiro "Sanad Al Bayt", beneficiando 44 jovens durante o verão com o objetivo de apoiar filhos órfãos de pai.

Desde o seu lançamento, o projeto já alcançou 857 beneficiários, com foco em aprimorar as habilidades de liderança entre os jovens.

“Sanad Al Bayt” é um projeto integrado de liderança que busca atender às necessidades de jovens órfãos de pai por meio do empoderamento psicológico, social e acadêmico, além de promover o espírito de solidariedade e participação ativa na vida familiar.

O projeto visa formar jovens equilibrados e inovadores, capazes de enfrentar os desafios da vida e de apoiar suas famílias e comunidades com responsabilidade e afeto.

Nawal Al Hamdi, diretora do Departamento de Bem-Estar Social, afirmou: “Sanad Al Bayt não é apenas um projeto social e de desenvolvimento, mas sim uma plataforma para construir uma família mais coesa, destacando os valores de liderança, solidariedade e responsabilidade compartilhada”.

Al Hamdi acrescentou que o projeto se destaca por sua abordagem abrangente, que visa desenvolver uma personalidade equilibrada e formar indivíduos fortes e resilientes, capazes de conciliar responsabilidade pessoal e social, além de reforçar os valores de cooperação e integração familiar.

O projeto adota mecanismos claros de medição de impacto, que incluem o acompanhamento de melhorias nas relações familiares, no desempenho acadêmico e na participação comunitária. Também trabalha para fortalecer a confiança nas capacidades dos jovens e no seu papel na construção de uma sociedade mais coesa.