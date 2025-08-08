Câmara de Comércio de Ras Al Khaimah discute intercâmbio comercial com Uganda

RAS AL KHAIMAH, 8 de agosto de 2025 (WAM) – Mohammed Musabbeh Al Nuaimi, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ras Al Khaimah, recebeu Zaake Wanume Kibedi, embaixador de Uganda nos Emirados Árabes Unidos.

As discussões se concentraram no fortalecimento das relações econômicas entre a Câmara de Comércio de Ras Al Khaimah e a Câmara Nacional de Comércio e Indústria de Uganda, com ênfase na promoção do intercâmbio comercial e no reforço da cooperação em investimentos.

Ambas as partes apresentaram as vantagens competitivas oferecidas por Ras Al Khaimah e por Uganda, destacando a importância de abrir novas oportunidades em setores estratégicos de interesse comum.

Al Nuaimi afirmou que a Câmara de Comércio de Ras Al Khaimah está sempre aberta a iniciativas que apoiem o setor privado na identificação de oportunidades de investimento úteis e lucrativas em países amigos ao redor do mundo, com benefícios mútuos e interesses compartilhados.

Ele observou que Uganda é um dos países africanos com laços já estabelecidos com o ambiente empresarial do emirado por meio de diversas parcerias e acordos comerciais.

O presidente da Câmara também destacou a importância de ampliar as parcerias no setor de pequenas e médias empresas, com o objetivo de impulsionar as oportunidades de investimento do setor privado e dinamizar o ambiente de negócios como um todo.

O embaixador Kibedi expressou sua satisfação pela reunião com a Câmara de Comércio de Ras Al Khaimah, destacando o papel da instituição como órgão oficial responsável pelos assuntos do setor privado no emirado. Ele reafirmou o interesse de seu país em ampliar o intercâmbio comercial de forma a atender aos interesses comuns das duas nações.

O diplomata também convidou a Câmara de Comércio de Ras Al Khaimah e seus membros a participarem do Fórum Empresarial Emirados–Uganda, que será realizado entre os dias 27 e 29 de outubro, em Kampala, capital ugandense.

A reunião, realizada na sede da Câmara, contou com a presença de Youssef Mohamed Ismail, primeiro vice-presidente da Câmara e chefe do Comitê Supremo do Estabelecimento Saud bin Saqr para o Desenvolvimento de Projetos Juvenis, além de Ahmed Al Shemeili, diretor-geral da entidade.