Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador da Indonésia

AJMAN, 8 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu Husin Bagis, embaixador da Indonésia nos Emirados Árabes Unidos, que realizou uma visita de cortesia por ocasião do início de sua missão diplomática no país.

O príncipe herdeiro deu as boas-vindas ao diplomata indonésio e desejou sucesso em sua nova função, expressando esperança de que seu mandato contribua para o avanço das relações bilaterais entre os países.

Durante o encontro, foram discutidas formas de ampliar a cooperação em diversos setores, com o objetivo de promover os interesses comuns.

O embaixador Bagis agradeceu pela calorosa recepção e hospitalidade, elogiando o desenvolvimento contínuo observado no emirado de Ajman em várias áreas.