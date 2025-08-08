Mesquita Sheikh Zayed lidera ranking no Oriente Médio e sobe para 8º lugar global em 2025

ABU DHABI, 8 de agosto de 2025 (WAM) – A Grande Mesquita Sheikh Zayed (SZGM, na sigla em inglês), em Abu Dhabi, alcançou um novo marco global ao subir posições na lista dos monumentos mais emblemáticos do mundo, segundo o relatório de 2025 da plataforma de viagens e turismo TripAdvisor.

Na categoria de Principais Atrações, a SZGM ficou em oitavo lugar globalmente entre 25 marcos turísticos de destaque, avançando duas posições em relação ao ranking de 2024. A mesquita também manteve sua posição como a atração número um do Oriente Médio nessa categoria, liderando a lista das dez principais atrações da região.

O ranking global da SZGM é baseado em uma análise abrangente de mais de oito milhões de pontos turísticos ao redor do mundo. A mesquita foi classificada dentro do 1% mais bem avaliado entre todos os locais analisados, refletindo seu status distinto tanto regional quanto internacionalmente, e reafirmando seu papel de destaque na promoção do turismo cultural nos Emirados Árabes Unidos.

Em outro feito notável, a Grande Mesquita Sheikh Zayed de Fujairah foi classificada entre os 10% melhores monumentos do mundo, segundo as avaliações de viajantes de diversas partes do globo. Essa conquista é especialmente relevante considerando o recente início dos serviços para visitantes no local.

Esses marcos, alcançados por ambas as mesquitas, confirmam sua liderança como destinos culturais no mapa do turismo global. As duas se consolidaram como referências internacionais, atraindo visitantes de diferentes culturas de todo o mundo.

O diretor-geral do Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed (SZGMC), Yousif Al Obaidli, afirmou: “O reconhecimento global obtido pela Grande Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi reflete a visão da liderança dos Emirados. É o resultado do plano estratégico do centro, focado em aprimorar os serviços e oferecer experiências excepcionais aos seus visitantes”.

“Esse sucesso coroa uma série contínua de iniciativas e serviços notáveis oferecidos ao longo do ano, incluindo o desenvolvimento da infraestrutura cultural e física, a excelência das instalações, a qualificação de equipes especializadas e a capacitação de jovens emiradenses para conduzir visitas culturais e receber os diversos visitantes da mesquita, por meio de programas que expressam sua mensagem civilizatória”, acrescentou.

Ele afirmou ainda que “essas conquistas abrem novos horizontes para o centro, permitindo planejar o futuro com estratégias que reforcem sua missão cultural com maior eficácia, enriquecendo continuamente a experiência dos visitantes por meio de programas religiosos, culturais, exposições e iniciativas inovadoras que reflitam a mensagem da mesquita de forma refinada e alinhada às expectativas”.

O reconhecimento internacional da SZGM em Abu Dhabi reforça sua distinção como um modelo único entre locais de culto e patrimônios culturais, sendo referência na região e além. Seu papel vai além do religioso: a mesquita é um farol de civilização e cultura, promovendo a mensagem dos Emirados de convivência pacífica e harmonia.

A mesquita celebra e preserva os elementos da civilização islâmica, com uma arquitetura que representa de forma singular a arte e o patrimônio islâmicos. Estabeleceu-se como um destino de turismo cultural de destaque, recebendo mais de sete milhões de visitantes e fiéis anualmente.

Dentro de seus espaços serenos, pessoas de diferentes culturas e crenças se encontram, formando um mosaico humano unido por valores de fraternidade, em um santuário de paz e convivência. Os valores humanos compartilhados os conectam, e a linguagem do diálogo civilizacional serve como ponte para superar as diferenças.

O SZGMC continua expandindo seus serviços diversificados e integrados em todas as suas instalações, mantendo os mais altos padrões para atender às necessidades crescentes dos visitantes. Em Abu Dhabi, os visitantes podem passar o dia inteiro desfrutando de uma ampla gama de experiências — desde o centro de visitantes, que inclui salas de exposições, auditório e biblioteca, até o Souq Al Jami', com lojas, espaços de lazer e restaurantes para todas as idades.

Essas instalações oferecem momentos de descanso e prazer em um ambiente único, complementado pela pista de corrida da mesquita, que convida pessoas de todas as origens a praticar atividades físicas enquanto apreciam a vista externa do monumento.

O centro atua com um plano estratégico, executado por um sistema coeso liderado por profissionais altamente capacitados em diversas áreas. Entre os destaques estão os passeios culturais conduzidos por um seleto grupo de guias culturais emiradenses, que representam a identidade civilizatória dos Emirados e promovem sua mensagem de paz e harmonia.

Devido ao seu prestígio global, a SZGM tornou-se parada obrigatória para altas autoridades em visita oficial aos Emirados. Visitantes estrangeiros representam cerca de 82% do total de convidados. No primeiro semestre deste ano, o centro continuou ampliando seus serviços inovadores, o que contribuiu para o aumento significativo do número de visitantes.

Entre os serviços mais destacados estão os passeios culturais gerais e os passeios “Unseen Glimpses” — experiências guiadas a bordo de carrinhos elétricos customizados, oferecendo visões exclusivas de áreas que antes não eram acessíveis ao público.

Essas experiências fazem parte de um conjunto integrado de serviços e atividades de alto padrão, incluindo o Souq Al Jami, a pista de corrida da mesquita e os passeios noturnos “Sura”, que permitem visitas 24 horas por dia. A experiência “Sura” é destinada a turistas em trânsito ou que não podem visitar a mesquita durante o dia, oferecendo uma visão dos bastidores, como operações de manutenção e limpeza especiais.

O centro também oferece o “El-Delleel”, um dispositivo multimídia que conduz visitas culturais imersivas em 14 idiomas, incluindo um tour em língua de sinais para pessoas com deficiência auditiva e versões adaptadas para crianças, garantindo inclusão total na experiência.

Refletindo a expansão contínua do centro, a “Cúpula da Paz” da SZGM consolidou-se como destino cultural em Abu Dhabi, oferecendo uma jornada autêntica e inovadora em um espaço integrado.

O SZGMC tem desempenhado papel central no fortalecimento do status da SZGM como polo global de diálogo cultural, por meio de diversas instalações como a biblioteca Al Jami, auditório cultural e exposições permanentes e temporárias sobre civilizações antigas.

Entre as exposições em destaque estão: Al-Andalus: História e Civilização, Moedas do Islã: História Revelada, Moedas Islâmicas: Testemunhos Civilizatórios, Características Artísticas – Caligrafia Elegante e Traços Inspiradores, e Hajj: Memórias de uma Jornada.

O museu interativo Luz e Paz oferece um espaço dinâmico que une arte e conhecimento, enquanto a experiência imersiva Diya – Um Universo de Luz conduz os visitantes por uma jornada sensorial.

Apresentada em 360 graus com efeitos visuais, sonoros e de vento, a experiência leva os visitantes de um universo estrelado ao coração do patrimônio dos Emirados, narrando visualmente a mensagem da SZGM de coexistência e paz.