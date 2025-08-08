Ministério da Educação determina 11 de agosto como prazo para estudantes aceitarem ou recusarem ofertas de universidades

ABU DHABI, 8 de agosto de 2025 (WAM) – O Ministério da Educação e Pesquisa Científica (MoHESR, na sigla em inglês) estabeleceu 11 de agosto de 2025 como prazo final para que os estudantes que se candidataram a instituições de ensino superior nos Emirados Árabes Unidos para o semestre de outono de 2025-2026 aceitem ou recusem as ofertas de admissão pelo portal eletrônico do ministério.

A confirmação de aceitação do programa e a conclusão de todos os procedimentos pendentes devem ser feitas até essa data. A pasta orienta os estudantes a cumprir todos os requisitos dentro do prazo para garantir o processamento sem contratempos.

O MoHESR recomenda que os candidatos façam login com o UAE Pass e utilizem o serviço “Registro de Estudante e Bolsa de Estudos” disponível no site da instituição, cumprindo os prazos para evitar atrasos. Os candidatos devem monitorar seus pedidos regularmente, seguir as instruções das instituições e atender a quaisquer exigências adicionais de forma imediata.

O ministério oferece serviços inteligentes simplificados, que reduzem o tempo de inscrição para apenas 90 segundos, diminuem em 86% a exigência de documentos e permitem o registro em 59 instituições de ensino superior.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Ministério da Educação e Pesquisa Científica.