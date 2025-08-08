Equipe dos Emirados inspeciona projeto de abastecimento de água que beneficiará 600 mil pessoas no sul de Gaza

RAFAH, GAZA, 8 de agosto de 2025 (WAM) – Uma equipe da Operação Chivalrous Knight 3 realizou uma inspeção de campo do “Projeto de Abastecimento de Água Linha de Vida”, implementado em colaboração com a Companhia de Água das Municipalidades Costeiras (CMWU, na sigla em inglês) de Gaza.

A iniciativa tem como objetivo estabelecer um sistema sustentável de tubulações para fornecer água às áreas do sul da Faixa de Gaza, como parte dos amplos esforços humanitários e de assistência dos Emirados Árabes Unidos em apoio ao povo palestino em Gaza.

O projeto é uma das iniciativas de infraestrutura mais vitais, concebido para atender à crescente demanda de famílias deslocadas e moradores locais diante da grave crise humanitária provocada pelo conflito em andamento.

Implementado em cooperação com a CMWU em Gaza e com a coordenação das autoridades egípcias competentes, o projeto prevê a instalação de uma nova tubulação de 7 quilômetros de extensão. A rede parte das estações de dessalinização dos Emirados no lado egípcio de Rafah e se estende até Al Mawasi, no sul de Gaza, uma das áreas mais densamente povoadas por deslocados.

Aproximadamente 600 mil pessoas deverão ser beneficiadas, incluindo um número significativo de crianças, mulheres e idosos. O objetivo é garantir o fornecimento regular de água potável e segura, reduzindo os problemas humanitários e de saúde enfrentados pelos moradores devido à escassez de recursos, interrupções frequentes no abastecimento e às altas temperaturas do verão.

Essa iniciativa integra um plano mais amplo lançado pelos Emirados Árabes Unidos no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, que contempla um conjunto abrangente de projetos de assistência, saúde e infraestrutura em apoio à população de Gaza.

O projeto está sendo executado sob supervisão de equipes emiradenses, em colaboração com equipes técnicas e de campo da CMWU, para garantir o cumprimento dos padrões de engenharia e a adequação às necessidades locais.

As equipes técnicas confirmaram que o trabalho avança em ritmo acelerado e que a execução está dentro do cronograma, com o objetivo de iniciar o fornecimento de água às áreas de distribuição o mais rápido possível.

A iniciativa demonstra o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em oferecer apoio humanitário sustentável e de impacto a Gaza, especialmente diante dos desafios sem precedentes decorrentes das hostilidades e do colapso de setores críticos de infraestrutura.

Quando em operação, o projeto deverá aliviar o sofrimento diário de milhares de famílias e servir de modelo para a cooperação regional e internacional na resposta a crises humanitárias.