Emirados ampliam apoio vital a Gaza com 66ª operação de lançamento aéreo de ajuda

GAZA, 8 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos realizaram a 66ª operação de lançamento aéreo humanitário sobre a Faixa de Gaza, como parte da iniciativa “Pássaros da Bondade”, inserida na mais ampla Operação Chivalrous Knight 3.

A ação foi conduzida em cooperação com a Jordânia e contou com a participação da Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Itália.

As aeronaves participantes entregaram novos suprimentos alimentares e ajuda humanitária essencial, direcionados especificamente a áreas de difícil acesso por rotas terrestres. O objetivo é oferecer socorro urgente a famílias deslocadas e afetadas em toda a Faixa de Gaza.

Com esta última operação, o volume total de ajuda lançada por via aérea ultrapassou 3.873 toneladas, reforçando o compromisso firme dos Emirados Árabes Unidos em apoiar o povo palestino e contribuir para os esforços humanitários internacionais mais amplos.

Os Emirados reafirmaram a continuidade da coordenação com parceiros regionais e internacionais para garantir a entrega rápida e eficaz da assistência, alinhada às necessidades urgentes da população de Gaza em meio à crise humanitária em curso.